«Динамо» проиграло «Краснодару» в матче РПЛ

Московское «Динамо» проиграло «Краснодару» в домашнем матче шестого тура Российской премьер-лиги со счетом 0:1. Единственный гол на 25-й минуте забил Виктор Са.

На 79-й минуте «Динамо» заменило вратаря Андрея Лунева, который столкнулся с форвардом «Краснодара» Джоном Кордобой. Вместо него на поле вышел Игорь Лещук.

По итогам матча «Динамо» заняло третье место в турнирной таблице РПЛ с 12 очками. «Краснодар» с тем же количеством очков — четвертый в таблице. Лидирует петербургский «Зенит» с 14 очками.

В следующем туре «Динамо» сыграет домашний матч с «Оренбургом», «Краснодар» — с московским «Локомотивом». Обе игры пройдут 1 сентября.