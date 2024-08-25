В понедельник в Черноземье будет ясно, от +12°С до +34°С

В регионах Черноземья в понедельник, 26 августа, ожидается ясная погода при температуре от +12°С до +34°С. Это следует из данных Гидрометцентра.

В Белгороде ночью прогнозируется +19°С, днем будет до +34°С.

В Воронеже температура ночью составит +17°С, а днем ожидается +32°С.

В Курске при +17°С ночью синоптики обещают +31°С днем.

В Липецке будет +14°С ночью и +30°С днем.

В Орле ночью ожидается +12°С, тогда как днем будет до +30°С.

В Тамбове ночью прогнозируется +13°С, днем обещано +30°С.

Александр Прытков

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