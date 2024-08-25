Работник пиццерии в Сочи плеснул девушке кофе в лицо
Работник пиццерии в Ривьерском переулке Сочи выплеснул в лицо посетительнице заведения в лицо кофе. По факту инцидента проводится проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям мужчины, сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по краю.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Инцидент случился утром 25 августа. Как сообщили очевидцы, между сотрудником заведения и посетителями произошел конфликт. Один из сотрудников заведения неожиданно выплеснул в лицо посетительницы кофе. Затем тот же сотрудник схватил девушку и попытался выставить из кафе. Очевидцы конфликта вызвали на место происшествия полицию.
Происшествие зарегистрировано в УВД по городу Сочи.