Работник пиццерии в Сочи плеснул девушке кофе в лицо

Работник пиццерии в Ривьерском переулке Сочи выплеснул в лицо посетительнице заведения в лицо кофе. По факту инцидента проводится проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям мужчины, сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Инцидент случился утром 25 августа. Как сообщили очевидцы, между сотрудником заведения и посетителями произошел конфликт. Один из сотрудников заведения неожиданно выплеснул в лицо посетительницы кофе. Затем тот же сотрудник схватил девушку и попытался выставить из кафе. Очевидцы конфликта вызвали на место происшествия полицию.

Происшествие зарегистрировано в УВД по городу Сочи.

Андрей Николаев