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В Сочи на сутки продлили штормовое предупреждение

На территории Сочи и Сириуса действие штормового предупреждения по ливням с грозами, градом и шквалистым ветром продлено до конца суток 26 августа. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Фото: пресс-служба Службы спасения Сочи

Фото: пресс-служба Службы спасения Сочи

В Сочи и Сириусе ожидаются сильные дожди, ливни с грозами и градом. Шквалистое усиление ветра прогнозируется до 15-17 метров в секунду, говорится в сообщении.

На малых реках и водотоках вероятны резкие подъемы уровня воды, в том числе с достижением неблагоприятных отметок. В горной зоне есть риск схода селей малого объема. На участке Магри-Веселое возможны смерчи над морем.

Как уточнили в мэрии, предупреждение о неблагоприятных погодных условиях в Сочи заблаговременно разослали пользователям пляжных территорий. Службы курорта действуют в усиленном режиме. Ситуацию контролирует городской оперштаб.

Андрей Пугачев

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