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Коммерсантъ FM
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В Пакистане в двух ДТП с автобусами погибли 34 человека

В Пакистане сегодня, 25 августа, произошли сразу две аварии с участием автобусов. Общее число погибших, по информации AFP и Reuters,— 34. Среди них — паломники, которые направлялись в Иран.

Первая авария, как пишет AFP, произошла недалеко от города Азад Паттан на границе с провинцией Пенджаб на северо-востоке Пакистана. Автобус перевернулся и упал в овраг. По словам представителя спасательной службы Фарука Ахмеда, погибли 22 человека, в том числе 15 мужчин, 6 женщин и 1 ребенок.

Второе ДТП произошло на прибрежном шоссе Макран в Белуджистане. Автобус, в котором находились 25 человек, также упал в овраг. По предварительной информации, водитель превысил скорость и не справился с управлением. Погибли 12 человек.

Власти сообщили, что среди погибших были паломники, которые направлялись в Иран для участия в шествии по случаю Арбаина (проводится на сороковой день смерти внука пророка Мухаммеда имама Хусейна). Однако из-за проблем с документами им не разрешили пересечь границу, и они сели в автобус, чтобы вернуться домой.

AFP отмечает, что дорожные аварии с большим числом погибших случаются в Пакистане довольно часто из-за устаревшей транспортной инфраструктуры и плохой подготовки водителей. Так, вчера, 24 августа, в результате аварии в Гвадаре погибли 28 паломников. 21 августа в ДТП с автобусом, следовавшим из Пакистана в Ирак, погибли 35 человек.

Милена Костерева

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