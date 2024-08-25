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На «Ночь света» в Гатчину назначат дополнительные поезда с Балтийского вокзала

Дополнительные поезда из Санкт-Петербурга до Гатчины назначат в следующие выходные, 30, 31 августа и 1 сентября. Об этом сообщили в Северо-Западной пригородной пассажирской компании (СЗППК).

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В частности, дополнительный электропоезд «Стандарт» № 6375 назначается 30 и 31 августа. Он отправится с Балтийского вокзала в 20:35 и прибудет в Гатчину в 21:39. В субботу и воскресенье, 31 августа и 1 сентября запускается электропоезд «Стандарт» № 6302, который отправится со станции Гатчина-Балтийская в 01:30 и доедет до Петербурга в 02:36.

В следующие выходные, 30-31 августа и 1 сентября в Гатчине пройдет ежегодный фестиваль «Ночь света».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что с 26 августа от Девяткино до Ладожского вокзала можно будет добраться за 20 минут.

Варвара Рудич

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