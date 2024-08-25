Отключенный из-за проблем с турбиной энергоблок Ростовской АЭС возобновил работу

«Росэнергоатом» сообщил об устранении дефекта на турбине Ростовской атомной электростанции. Энергоблок №1 снова включен в сеть и несет номинальную нагрузку. Радиационный фон на атомной станции и в районе ее расположения находится в пределах нормы.

«Энергоблок №1 Ростовской АЭС включен в сеть после проверки оборудования и устранения дефекта на турбине в 17:40 мск 24 августа 2024 года. На утро 25 августа он несет номинальную нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком»,— говорится в сообщении в Telegram-канале «Росэнергоатома».

Энергоблок №1 Ростовской АЭС был отключен днем 23 августа из-за обнаружения дефекта оборудования на турбине. Сейчас три энергоблока Ростовской АЭС — №1, №3 и №4 — работают в штатном режиме. Энергоблок №2 находится на плановом ремонте с 24 июля.

Милена Костерева