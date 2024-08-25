Захарова: Дуров во время блокировки Telegram в России оставался на свободе

Официальный представитель МИД России сообщила, что посольство в Париже «сразу включилось в работу» по поводу задержания основателя Telegram Павла Дурова во Франции. Она вспомнила, как в 2018 году 26 неправительственных организаций осудили решение заблокировать Telegram, и отметила, что все это время бизнесмен оставался на свободе. Господин Дуров уехал из России в 2014 году.

Представитель МИДа напомнила, что к Telegram были «законодательные претензии» после принятия «закона Яровой». Западные НПО призывали Россию «прекратить создавать препоны» в работе мессенджера и обращались к ООН, Совету Европы, ОБСЕ, Евросоюзу, США и другим странам с просьбой «противостоять действиям России, защитить основные права свободы выражения и конфиденциальности».

«Вместе с тем Дуров все это время оставался на свободе, продолжая развивать Telegram. Публикую скриншот всех западных профильных структур, которые тогда выступили в том числе и с коллективным обращением. Как думаете, на этот раз они будут взывать к Парижу и требовать освобождения Дурова или проглотят языки?» — написала госпожа Захарова в Telegram.

В 2014 году господин Дуров рассказывал, что уехал из России и не собирается возвращаться, потому что на родине «невозможно вести интернет-бизнес». Он объяснял это тем, что власти «не могут терпеть» его из-за того, что он отказался от сотрудничества. По словам бизнесмена, он продал основанную им соцсеть «ВКонтакте» из-за требований ФСБ раскрыть личные данные «организаторов групп Евромайдана».

Telegram блокировался в России в 2018–2020 годах. Решение было связано с «законом Яровой», который обязывал хранить записи телефонных сообщений и интернет-трафик клиентов, а также ключи для расшифровки переписки пользователей и предоставлять их ФСБ по запросу. Сейчас большинство органов власти в России публикует информацию в своих Telegram-каналах.

Павел Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле Бурже вечером 24 августа, сообщали французские СМИ. Бизнесмена, у которого есть французское гражданство, поместили под стражу. Следствие, по данным телеканала TF1/LCI, считает, что Павел Дуров способствовал преступлениям из-за отсутствия модерации в Telegram и недостаточного сотрудничества мессенджера с властями.

Леонид Уварчев