Ульянов о Дурове: медиаперсонам опасно посещать движущиеся к тоталитаризму страны

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал задержание основателя Telegram Павла Дурова в Париже. По его мнению, Франция движется к тоталитаризму.

«Некоторые наивные люди до сих пор так и не поняли, что, если они играют более или менее заметную роль в международном информационном пространстве, посещение движущихся к тоталитаризму стран для них небезопасно»,— написал господин Ульянов в соцсети X. Так он ответил на публикацию о задержании господина Дурова.

Павел Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле Бурже вечером 24 августа, сообщали французские СМИ. Бизнесмена, у которого есть французское гражданство, поместили под стражу. Следствие, по данным телеканала TF1/LCI, считает, что Павел Дуров способствовал преступлениям из-за отсутствия модерации в Telegram и недостаточного сотрудничества мессенджера с властями.

Леонид Уварчев