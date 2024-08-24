Воронежский футбольный клуб «Факел» одержал первую победу в этом сезоне

Воронежский футбольный клуб «Факел», единственный из черноземных команд играющий в РПЛ, одержал первую победу в этом сезоне, обыграв дома «Оренбург» со счетом 1:0. Матч на воронежском стадионе «Факел» смотрели 8125 зрителей.

Единственный мяч в матче забил атакующий полузащитник воронежского «Факела» Николай Гиоргобиани.

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия отметил, что игра была равной: «Контроль мяча был за нами, но в более опасные моменты не смогли перевести». Он добавил, что у него нет претензий к стадиону: «Поле очень хорошее, никаких претензий, игру проиграли мы».

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов отметил, что матч, несмотря на победу, был неидеален: «Был план на игру, и он сработал, единственное — тяжело было первые 15 минут, но справились».

Благодаря победе «Факел» с четырьмя очками поднялся с 16 на 14 место в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч в рамках чемпионата команда проведет на выезде — 1 сентября воронежцам предстоит встретиться с «Ростовом».

Мария Старикова, Александр Прытков