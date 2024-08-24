Прокуратура проверит информацию о загрязнении реки в Сочи

Прокуратура Сочи начала проверку информации, опубликованной в СМИ, о загрязнении реки в Центральном районе курорта. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Сочи» Фото: «Ъ-Сочи»

На загрязненный участок выехали специалисты, которые проведут обследование водоема и в случае подтверждения факта загрязнения установят его источники.

«По результатам проверочных мероприятий при наличии основании будут приняты меры прокурорского реагирования»,— говорится в сообщении.

Кадры, на которых видно, что река покрыта густой пеной, появились в соцсетях 23 августа.

Ранее «Ъ-Сочи» сообщал о гибели мальков в реке в районе Пластунки. Независимый эколог, участница общественного движения «Сохраним зеленый Сочи» Елена Гусева допустила, что это может быть связано с загрязнением водоема химическими отходами.

Маргарита Синкевич