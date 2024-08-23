В Ярославской области пройдет второй этап модернизации центров занятости

Ярославская область вошла в число 12 регионов России, где пройдет второй этап модернизации центров занятости населения, на эти цели будет направлено более 220 млн рублей из федерального бюджета. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

С 2020 года в рамках национального проекта «Демография», который реализует в регионе правительство области, уже модернизированы центры занятости в Ярославле, Данилове и Пречистом. «Сейчас на 17 объектах идут ремонты и дооснащение оборудованием. Процесс модернизации кадровых центров продолжается»,— сказал губернатор.

Как сообщила заместитель председателя правительства области Вера Даргель, модернизация кадровых центров дает возможность для новых форматов работы, позволяет внедрить клиентоцентричный подход.

«Карьерные консультанты помогают не только в поиске работы, но и в подготовке к собеседованию, максимально содействуют в реализации трудового и профессионального потенциала гражданина»,— рассказала госпожа Даргель.

Обновленные в рамках нацпроекта центры помогают и работодателям. Сотрудники центров оказывают активную помощь в повышении привлекательности вакансий, взаимодействуют с компаниями по индивидуальным планам.

Антон Голицын