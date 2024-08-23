Саровская компания начала производство блоков с диафрагмой для АЭС «Аккую»

Резидент территории опережающего развития в Сарове — «ЗЭО Энергопоток» — начала производство блоков с диафрагмой или расходомерных устройств для комплектации строящейся в Турции АЭС «Аккую». Об этом сообщили в управляющей компании «Атом - ТОР».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Блок с диафрагмами представляет собой изделие цилиндрической формы с дроссельной шайбой и четырьмя или шестью патрубками, отметили в компании. Они применяются в трубопроводных технологических системах АЭС, системах нормальной эксплуатации и безопасности и обеспечивают перепады давления для измерения расхода рабочей среды.

Корпус такого блока изготавливают из коррозионностойкой стали и титановых сплавов. Расходомерные устройства могут служить до 60 лет.

Владимир Зубарев