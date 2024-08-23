Нижегородцы направили в Госжилинспекцию 33,8 тысячи жалоб на работу компаний ЖКХ

С начала 2024 года от жителей Нижегородской области в Госжилинспекцию (ГЖИ) поступило 33,8 тыс. жалоб на работу управляющих и ресурсоснабжающих компаний. В итоге ГЖИ выдала им 978 предписаний, чтобы коммунальщики устранили нарушения.

В качестве примера ГЖИ привела ситуацию в Шахунье, где жители одного из домов на улице Карла Маркса пожаловались, что у них долго нет горячей воды. Сначала воду отключили из-за профилактических работ, но во время не дали. Оказалось, что сломался насос, а поставщик АО ДРСП отказался его покупать. На компанию завели административное дело. В результате подачу горячей воды восстановили.

Ирина Андреева