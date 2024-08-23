Жителю Рыбинска поездом отрезало стопу в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде житель Рыбинска попытался запрыгнуть в движущийся поезд, но сорвался и упал на рельсы, лишившись стопы. Об этом сообщает «Ъ-Приволжье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Центральное МСУТ СК России Фото: Центральное МСУТ СК России

Как сообщили в Центральном межрегиональном управлении СК на транспорте, утром 23 августа 37-летний житель Рыбинска опаздывал на поезд Новый Уренгой – Москва на жд-вокзале в Нижнем Новгороде и решил запрыгнуть в отъезжающий состав.

«Не удержавшись на поручнях поезда, он упал на рельсы и получил ампутацию стопы»,— говорится в сообщении СК. После этого мужчину госпитализировали.

По факту произошедшего следователи проводят проверку по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

Алла Чижова