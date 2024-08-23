Житель Рыбинска сорвался под колеса поезда в Нижнем Новгороде

В пятницу опоздавший на поезд житель Рыбинска упал на рельсы Московского вокзала в Нижнем Новгороде и лишился стопы. Об этом сообщили в Центральном межрегиональном управлении СК на транспорте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ведомстве уточнили, что пострадавший на ходу решил запрыгнуть в вагон поезда №11 Новый Уренгой - Москва при отправлении с третьего пути. Однако он не сумел удержаться на поручнях. Мужчину срочно госпитализировали.

Следователи организовали проверку произошедшего по ст. 263 УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Владимир Зубарев