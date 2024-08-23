Ярославский ресторан заплатил гостю за упавший на машину цветочный горшок

В Ярославле ресторан заплатил своему гостю 241 тыс. руб. в качестве ущерба за упавший на автомобиль цветочный горшок. Об этом сообщили в пресс-службе областного УФССП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Жданов, Коммерсантъ Фото: Александр Жданов, Коммерсантъ

В ведомстве рассказали, что местный житель оставил автомобиль возле ресторана и ушел в заведение вместе со своей супругой. В это время на машину упал незакрепленный цветочный горшок с землей и керамзитом, который принадлежал ресторану. В результате пострадали передний бампер, фара и решетка радиатора. Владелец машины решил через суд взыскать с ресторана нанесенный ущерб.

«Судебные приставы вынесли постановление об обращении взыскания на денежные средства ресторана, а также предупредили его руководство о взыскании исполнительского сбора, сумма которого составляет 7% от суммы долга и о привлечении к уголовной ответственности в случае неисполнения решения суда»,— рассказали в пресс-службе УФССП о предпринятых мерах.

В итоге ресторан компенсировал владельцу автомобиля ущерб.

Алла Чижова