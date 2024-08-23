В Нижнем Новгороде до конца марта 2025 года ограничат движение по Лыковой дамбе

В Нижнем Новгороде из-за строительства пешеходного тоннеля между двумя частями Почаинского оврага ограничат проезд по Лыковой Дамбе.

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С августа до декабря 2024 года частично перекроют дорогу от улицы Сергиевской до начала подъема по улице Октябрьской на Большую Покровскую, оставив для движения две полосы.

Также в это время будет закрыт участок Зеленского съезда на пересечении улиц Октябрьской и Добролюбова на спуск. Движение на подъем ограничивать не будут.

Затем с декабря 2024 года до конца марта 2025 года сузят движение по улице Добролюбова на пересечении с Зеленским съездом.

Тоннель строят по проекту реконструкции Почаинского оврага, где к концу 2025 года власти обещают создать террасный парк. Высота пешеходного тоннеля составит 3 м, ширина 4,2 м. Глубина котлована под строительство тоннеля составит 12,3 м, ширина 6 м.

Андрей Репин