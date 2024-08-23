Путин поручил провести в Ярославле форум профориентации «ПроеКТОриЯ»
Владимир Путин подписал распоряжение о проведении в Ярославле Всероссийского форума профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ». Документ был подписан 22 августа.
Ярославль, форум Проектория 2020 год
Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области
На площадке форума также проведут отдельные мероприятия Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена». Проведение форума обеспечат администрация президента, правительства России и Ярославской области.
«Правительству Российской Федерации обеспечить финансирование подготовки и проведения Форума. Рекомендовать федеральным органам государственной власти, органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, общественным объединениям, заинтересованным научным и образовательным организациям принять участие в Форуме»,— говорится в распоряжении.
Форум проводится в Ярославле по распоряжению президента РФ с 2013 года. На нем собираются одаренные дети и подростки со всей страны.