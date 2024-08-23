Путин поручил провести в Ярославле форум профориентации «ПроеКТОриЯ»

Владимир Путин подписал распоряжение о проведении в Ярославле Всероссийского форума профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ». Документ был подписан 22 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ярославль, форум Проектория 2020 год

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Ярославль, форум Проектория 2020 год

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

На площадке форума также проведут отдельные мероприятия Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена». Проведение форума обеспечат администрация президента, правительства России и Ярославской области.

«Правительству Российской Федерации обеспечить финансирование подготовки и проведения Форума. Рекомендовать федеральным органам государственной власти, органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, общественным объединениям, заинтересованным научным и образовательным организациям принять участие в Форуме»,— говорится в распоряжении.

Форум проводится в Ярославле по распоряжению президента РФ с 2013 года. На нем собираются одаренные дети и подростки со всей страны.

Алла Чижова