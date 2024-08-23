Жительница Ярославля продала квартиру и перевела деньги мошенникам

Жительница Ярославля продала квартиру, взяла кредит и перевела деньги мошенникам. Об этом сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Как сообщили в полиции, женщине 1965 года рождения позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он рассказал, что кто-то пытается завладеть средствами потерпевшей. В дальнейшем он убедил женщину снять деньги со счетов, взять кредит, а также продать квартиру под предлогом перевода средств на «безопасные счета». Следуя указаниям преступника, потерпевшая перевела все деньги мошенникам. Ущерб составил более 5 млн руб.

Следственный отдел ОМВД России по Кировскому городскому району возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Антон Голицын