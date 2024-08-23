В России запущен первый клиентский порт 400G на точке обменом трафика

Компания MSK-IX, ведущий оператор мультисервисных платформ в России, объявила о запуске на своей IXP первого в стране клиентского порта со скоростью 400 Гбит/с. Это значительное событие укрепляет позиции MSK-IX как ключевого игрока на отечественном рынке телекоммуникаций, предоставляющего высокоскоростные, надежные и безопасные решения для передачи данных и обмена трафиком организациям из различных секторов бизнеса.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено ПАО Ростелеком Фото: предоставлено ПАО Ростелеком

Запуск порта 400G стал возможен благодаря модернизации сети и внедрению передовых технологий, что позволило удовлетворить растущие потребности клиентов в увеличении пропускной способности и повышении надежности обмена трафиком. Новые возможности уже начали использоваться клиентами MSK-IX, что подтверждает востребованность таких решений на рынке.

Данное нововведение открывает новые возможности для операторов связи, провайдеров интернет-услуг и других участников рынка, позволяя значительно увеличить скорость и качество передачи данных. В будущем MSK-IX планирует расширение количества портов 400G, чтобы поддерживать рост объема интернет-трафика и соответствовать современным требованиям рынка.

«Запуск первого в России клиентского порта 400G на точке обмена трафиком — это важный шаг в развитии телекоммуникационной инфраструктуры страны, способствующий укреплению национальной цифровой экономики», — прокомментировал технический директор компании MSK-IX Александр Ильин.

* * * MSK-IX уже 29 лет помогает компаниям из различных секторов бизнеса развивать сети и сервисы в интернете быстрее и с меньшими затратами на базе мультисервисных платформ InternetExchange, «Медиалогистика», Instanet и DNS. Сегодня более 800 организаций из 100 городов и 20 стран мира используют продукты MSK-IX для развития, взаимодействия, масштабирования сетей и построения собственных сервисов. К MSK-IX подключены операторы связи, социальные сети, поисковые системы, видеопорталы, провайдеры облачных сервисов, корпоративные и научно-образовательные сети.

ПАО Ростелеком