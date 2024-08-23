Нефтебаза в Пролетарске вновь подверглась атаке Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) около пяти утра снова попытались атаковать нефтебазу в Пролетарске Ростовской области, которую не могут потушить с 18 августа, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным SHOT, в результате повторной атаки беспилотников никто не пострадал. Как пишет Don Mash, огонь на нефтебазе сейчас охватил цистерны с керосином, все силы брошены на их тушение и охлаждение.

Официальных комментариев о ситуации пока не поступало.

Анастасия Казуков