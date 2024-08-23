Поток иностранных туристов в Кисловодск вырос на 60%

За первые шесть месяцев текущего года Кисловодск в Ставропольском крае посетили 5,2 тыс. иностранных туристов. Это почти на 60% превышает показатель за аналогичный период 2023 года, когда зарубежный турпоток составил 3,3 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

По словам главы Кисловодска Евгения Моисеева, большинство зарубежных туристов приезжают в город-курорт из Азербайджана, Узбекистана и Армении.

Всего за январь-июнь текущего года Кисловодск посетили около 902 тыс. туристов. Среди них более чем на сутки оставались 551 тыс. человек. Остальные – однодневные экскурсанты.

Анастасия Казуков