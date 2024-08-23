В Ростове введен режим повышенной готовности из-за штормового предупреждения

В донской столице для городских служб введен режим повышенной готовности, который продлится до 12:00 24 августа в связи с прогнозами синоптиков. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

По данным Ростовского гидрометцентра, непогода продлится до конца суток 23 августа. В регионе местами ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой и градом. Ветер усилится до 20-23 м/с.

Анастасия Казуков