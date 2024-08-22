Водитель получила четыре года из-за пьяного ДТП с гибелью сына

Ремонтненский районный суд приговорил 37-летнюю женщину к четырем годам колонии из-за аварии, в результате которой погиб ее малолетний сын и пострадала дочь. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

В апреле этого года женщина без водительских прав и в состоянии алкогольного опьянения ехала в село Дубовское. Обвиняемая превысила скорость, не справилась с управлением и вылетела в кювет.

Женщина признана виновной в нарушении правил дорожного движения (ч. 4 ст. 264 УК РФ). Приговор не вступил в законную силу.

Ева Китаева