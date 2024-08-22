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В Лукояновском районе выявлена незаконная свалка строительных отходов на 3 га

Росприроднадзор завершил обследование несанкционированной свалки в Лукояновском районе Нижегородской области. По данным надзорного ведомства, свалка у села Тольский Майдан занимает территорию 3 га, на ней скопилось почти 10 тыс. кубометров строительных и твердых коммунальных отходов.

Доступ к свалке открыт, въезд на территорию ничем неограничен. Следов горения на объекте нет, но есть признаки недавнего размещения отходов.

Сотрудники Росприроднадзора отобрали пробы отходов, почвы, атмосферного воздуха, воды и донных отложений из ближайших водоемов. Решение о дальнейших действиях в отношении несанкционированной свалки будет принято на основании результатов анализов и после получения оценки техногенного воздействия свалки на окружающую среду.

Андрей Репин

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