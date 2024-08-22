Глава СК РФ поручил вновь возбудить дело из-за загрязнения воздуха в Кстове

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело о нарушении природоохранного законодательства в городе Кстово Нижегородской области. Местные жители жалуются на неприятный запах от предприятий, которые постоянно выбрасывают в воздух вредные вещества, сообщили в информационном центре ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Глава СК поручал разобраться в ситуации еще в мае. Тогда региональное СУ СК возбудило уголовное дело, однако заместитель Кстовского прокурора Сергей Шаров отменил это постановление. Обжалование решения ни к чему не привело.

Руководителю нижегородского управления СК РФ Айрату Ахметшину поручили доложить в центральный аппарат о ходе и результатах расследования.

Елена Ковалева