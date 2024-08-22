В Ростове завершена реставрация особняка Николая Парамонова

В донской столице завершились работы по реставрации и приспособлению для современного использования доходного дома Н. Е. Парамонова, который расположен на ул. Красных Зорь, д. 157/10а. Особняк входит в перечень объектов культурного наследия регионального значения. Об этом сообщает Комитет по охране объектов культурного наследия (ОКН) Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / komitetoknro Фото: t.me / komitetoknro

К реставрации и ремонту доходного дома приступила в апреле прошлого года строительно-производственная фирма «РостСтройКонтракт». В августе текущего года комиссия при участии комитета по охране ОКН провела осмотр и приемку проделанных работ.

Сумма и источник средств, потраченных на реставрацию особняка, в сообщении комитета не уточняется

Анастасия Казуков