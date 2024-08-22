Мошенники напугали дончанку финансированием врага и забрали 3 млн рублей

Полицейские возбудили уголовное дело по заявлению жительницы Заветинского района, которая стала жертвой мошенников, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

Как заявила потерпевшая, ей позвонил неизвестный мужчина, представившийся сотрудником правоохранительного ведомства. Звонивший обвинил женщину в причастности «к финансированию иностранной армии». По словам мошенника, чтобы избежать неприятностей с законом, ей нужно срочно предотвратить перевод денег, а для этого надо взять в банке кредит и перевести на специальный счет.

Потерпевшая исполнила указанные «рекомендации» и отдала мошенникам 3 млн руб. После этого получатели денег перестали выходить на связь, а женщина пошла жаловаться в полицию.

Сергей Иванов