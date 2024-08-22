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Большинство нижегородцев против «исторической» школьной формы

Каждый пятый родитель школьника в Нижнем Новгороде хочет, чтобы его ребенок носил форму времен царской России или СССР. С инициативой к министерству просвещения РФ ввести новую школьную форму, взяв за основу образцы начала ХХ века и СССР обратился депутат Госдумы РФ Виталий Милонов.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Проведенный порталом Superjob опрос показал, что против такой школьной формы выступают 60% нижегородцев. Они считают, что форма должна разрабатываться в соответствии с современными тенденциями. Еще 16% затруднились с ответом — оно считают, что форма, в первую очередь, должна быть высокого качества и подходить детям. В противном случае ее нужно совсем отменить.

Мужчины чаще женщин высказываются за форму в историческом стиле (32% против 16%). Чем старше респонденты, тем больше среди них сторонников советской формы. Идея вернуться к старым швейным лекалам больше нравится тем, кто зарабатывает от 100 тысяч руб.

Андрей Репин

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