Большинство нижегородцев против «исторической» школьной формы

Каждый пятый родитель школьника в Нижнем Новгороде хочет, чтобы его ребенок носил форму времен царской России или СССР. С инициативой к министерству просвещения РФ ввести новую школьную форму, взяв за основу образцы начала ХХ века и СССР обратился депутат Госдумы РФ Виталий Милонов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Проведенный порталом Superjob опрос показал, что против такой школьной формы выступают 60% нижегородцев. Они считают, что форма должна разрабатываться в соответствии с современными тенденциями. Еще 16% затруднились с ответом — оно считают, что форма, в первую очередь, должна быть высокого качества и подходить детям. В противном случае ее нужно совсем отменить.

Мужчины чаще женщин высказываются за форму в историческом стиле (32% против 16%). Чем старше респонденты, тем больше среди них сторонников советской формы. Идея вернуться к старым швейным лекалам больше нравится тем, кто зарабатывает от 100 тысяч руб.

Андрей Репин