Заповедный лес загорелся в Сочи

В Сочи на территории Кавказского заповедника горит лес, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Площадь пожара не уточняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / gorodsochi Фото: t.me / gorodsochi

По данным спасательного ведомства, угрозы распространения огня в сторону населенного пункта в данный момент нет, возгорание также не угрожает диким животным.

В Кавказском заповеднике сообщили о том, что место возгорания, предположительно, находится в районе гор Дзитаку — Перевальная. На этой территории нет пеших троп и автомобильного подъезда. «Решается вопрос о применении спецтехники»,— говорится в сообщении.

Наталья Решетняк

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