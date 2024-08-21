Заповедный лес загорелся в Сочи
В Сочи на территории Кавказского заповедника горит лес, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Площадь пожара не уточняется.
Фото: t.me / gorodsochi
По данным спасательного ведомства, угрозы распространения огня в сторону населенного пункта в данный момент нет, возгорание также не угрожает диким животным.
В Кавказском заповеднике сообщили о том, что место возгорания, предположительно, находится в районе гор Дзитаку — Перевальная. На этой территории нет пеших троп и автомобильного подъезда. «Решается вопрос о применении спецтехники»,— говорится в сообщении.
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