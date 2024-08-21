Пострадавших в ДТП с автовозом в Сочи выписали на амбулаторное лечение

Двоих пострадавших, включая 16-летнего подростка, выписали из больницы и перевели на амбулаторное лечение после ДТП с автовозом в Лазаревском районе Сочи. Состояние пострадавших стабилизировалось и дальнейшее восстановление будет проходить в домашних условиях, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе ГАИ Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм-канал ЧП Сочи Фото: Телеграм-канал ЧП Сочи

Напомним, что авария произошла в поселке Солоники, когда у автовоза Hyundai, следовавшего из Туапсе в сторону Сочи, на ходу оторвался прицеп с автомобилем. Неконтролируемый объект съехал с дороги и врезался в автобусную остановку, где находились молодые люди.

В пресс-службе ГАИ уточнили, что у владельца автовоза в полисе ОСАГО было написано, что он использует транспортное средство без прицепа. Также удалось выяснить, что у нарушителя отсутствует тахограф.

Мария Удовик

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