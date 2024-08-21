Представители 20 стран приедут в Сочи на авиационно-туристический форум

В Красной Поляне в этом году состоится первый международный авиационно-туристический форум «AIRTRAVELSOCHI 2024: Откройте для себя Саутгейт в Россию», который объединит представителей 20 стран. Форум запланирован на 13 и 14 октября, сообщили в пресс-службе курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Красной поляны Фото: пресс-служба Красной поляны

В ходе тематических конференций участники обсудят вопросы развития курортной столицы России, авиасообщения и туризма, анализа тенденций авиационного рынка и сотрудничества авиаперевозчиков. Отечественные и зарубежные специалисты проанализируют тенденции рынка страны. Мероприятие включает в себя деловую программу и обзорные экскурсии по туристическим объектам Сочи.

Мария Удовик

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