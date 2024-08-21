Чиновника подвел унитаз

Уголовное дело бывшего главы администрации Кагальницкого района Вадима Сидорова поступило в суд. По версии следствия, он покровительствовал двум местным предпринимателям, за что один из них оплатил сантехнику для дома чиновника на 177 тыс. руб., а второй дал 130 тыс. руб., что было расценено правоохранителями как получение взяток. На суде Вадим Сидоров не признал вину, считая необходимым по первому эпизоду квалифицировать его действия по более мягкой статье о злоупотреблении полномочиями, по второму эпизоду - прекратить дело за отсутствием состава преступления.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илона Грибовская, Коммерсантъ Фото: Илона Грибовская, Коммерсантъ

В Зерноградский районный суд Ростовской области поступило уголовное дело бывшего главы администрации Кагальницкого района Вадима Сидорова. Об этом сообщается в картотеке суда.

Экс-чиновника обвиняют в двух эпизодах взяточничества (ч.2 ст.290; п."в" ч.5 ст.290 УК РФ), ему грозит до 12 лет колонии.

Вадим Сидоров был задержан и арестован в ноябре 2023 года. На тот момент он был действующим главой администрации Кагальницкого района. По версии следствия, за несколько месяцев до этого Вадим Сидоров получил от местного предпринимателя, занимающегося торговлей мясом, сантехнику на 177 тыс. руб. За это чиновник якобы обещал выделить бизнесмену участок и оказывать общее покровительство.

Также Вадима Сидорова обвиняют в получении 130 тыс. руб. за покровительство от другого предпринимателя, занимающегося установкой и обслуживанием систем пожарной сигнализации.

На суде Вадим Сидоров не признал вину. Его адвокат Сергей Кравченко в разговоре с "Ъ-Юг" заявил, что по мнению стороны защиты, действия чиновника в первом случае следовало бы квалифицировать по статье о злоупотреблении полномочиями (ст. 285 УК РФ).

"К Сидорову пришел коммерсант, попросил найти ему подходящий земельный участок для занятия предпринимательством. Для района это прекрасно - дополнительные налоговые поступления, рабочие места и пр. Сидоров, обладая информацией обо всех участках, планировал выступить в роли риэлтора, указать предпринимателю на лучший вариант. Повлиять на получение земли бизнесменом чиновник не мог - он не распоряжается имуществом района, участки продаются или сдаются в аренду через торги", - отметил адвокат.

По словам господина Кравченко, предприниматель также хотел через Вадима Сидорова познакомиться с другим бизнесменом для продажи ему мяса птицы. За то, что чиновник согласился помочь по этим двум просьбам, ему и оплатили сантехнику на 177 тыс. руб., утверждает защитник.

"Во втором эпизоде вообще отсутствует состав преступления. Речь идет о том, что близкий друг Вадима Сидорова, которому он однажды давал деньги, так же теперь дал ему 130 тыс. руб. Следователи считают, что это деньги за покровительство, так как друг Сидорова занимается установкой систем пожарной сигнализации и имеет госконтракт с администрацией. Но оплата по госконтракту составляет 60 тыс. руб. в год, в два раза меньше суммы которая якобы является взяткой за покровительство, это просто нелогично", - считает адвокат.

Следующее заседание по делу Вадима Сидорова назначено на 23 августа.

Кристина Федичкина