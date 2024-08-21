Замдиректора «Ставропольгоргаза» судят за коммерческий подкуп

Заместитель исполнительного директора «Ставропольгоргаз» предстанет перед судом по уголовному делу о коммерческом подкупе (ч. 8 ст. 204 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю в своем Telegram-канале.

Фамилию подсудимого следователи раскрывать не хотят, но сообщают, что менеджер газовой организации в июле 2024 года вымогал у руководителя одной из фирм Ставрополя 4 млн руб. Взамен он пообещал помочь в выполнении подрядных работ по строительству сетей газоснабжения многоэтажки, а также в ускорении оформления документов на газификацию. Предприниматель согласился, но заранее обратился в полицию. В результате замдиректора задержали во время получения денег.

В ходе следствия обвиняемого заключили под стражу, а на его имущество был наложен арест. В настоящее время собрана достаточная доказательная база, связи с чем уголовное дело направлено в суд.

Анастасия Казуков