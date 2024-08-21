Дончанина посадили на два с половиной года за безакцизные сигареты

Жителя Ростовской области Алексея Петриченко приговорили к двум с половиной годам колонии общего режима и штрафу в размере 120 тыс. руб. за немаркированную табачную продукцию в количестве 45 тыс. пачек сигарет. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

В отношении Алексея Петриченко было возбуждено три уголовных дела по ч. 6 ст. 171.1 УК России. Он обвиняется в незаконном приобретении, хранении и сбыте немаркированных табачных изделий в особо крупном размере.

Сотрудники ФСБ изъяли у обвиняемого немаркированную табачную продукцию на общую сумму 5 млн руб.

Ева Китаева