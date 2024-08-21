Love Republic в новом сезоне меняет базу

Российская марка Love Republic выпустила осеннюю коллекцию одежды. Новый сезон стал для марки юбилейным, 15-ым, и содержит не только базовые и вневременные модели «на каждый день», но и остромодные акценты. Хедлайнерами коллекции FW’24 стали куртка-косуха из экозамши в табачном оттенке, шифоновое макси-платье, джинсы «багги» и шубы из экомеха. Съемка рекламной кампании прошла на берегу Эгейского моря, а ее героиней стала известная модель и актриса Саша Лусс.

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