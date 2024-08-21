Полиция Сочи проводит проверку по факту драки на пляже

На пляже Мамайка в Сочи произошел конфликт между двумя компаниями отдыхающих, который перерос в драку. Полиция начала проверку, сообщает пресс-служба городского УВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УВД Сочи Фото: пресс-служба УВД Сочи

В воскресенье вечером, 18 августа, в дежурную часть полиции поступило сообщение о конфликте на пляже Мамайка в Сочи. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что ссора произошла между двумя группами отдыхающих, которые сначала находились в кафе, а затем решили выяснить отношения на улице. Участники ссоры разошлись до приезда правоохранительных органов.

Сейчас по данному факту проводят проверку. Правоохранительные органы устанавливают личности всех участников конфликта и обстоятельства произошедшего.

Ранее «Ъ-Сочи» сообщал, что после драки в кафе Сочи скончался байкер. По словам жены погибшего, мужчина получил смертельный удар в голову, после которого спасти байкера не удалось.

Мария Удовик

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