Полиция Сочи проводит проверку по факту драки на пляже
На пляже Мамайка в Сочи произошел конфликт между двумя компаниями отдыхающих, который перерос в драку. Полиция начала проверку, сообщает пресс-служба городского УВД.
Фото: пресс-служба УВД Сочи
В воскресенье вечером, 18 августа, в дежурную часть полиции поступило сообщение о конфликте на пляже Мамайка в Сочи. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что ссора произошла между двумя группами отдыхающих, которые сначала находились в кафе, а затем решили выяснить отношения на улице. Участники ссоры разошлись до приезда правоохранительных органов.
Сейчас по данному факту проводят проверку. Правоохранительные органы устанавливают личности всех участников конфликта и обстоятельства произошедшего.
Ранее «Ъ-Сочи» сообщал, что после драки в кафе Сочи скончался байкер. По словам жены погибшего, мужчина получил смертельный удар в голову, после которого спасти байкера не удалось.
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