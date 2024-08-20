Объединенные торговые эмираты

Пермские и уфимский ТРК группы «ЭКС» сменили владельца — вместо швейцарской Norpexal они теперь принадлежат Adreco Nolding Limited (ОАЭ). В ГК «ЭКС» подтверждают смену владельца арабского учредителя, но бенефициара не раскрывают. Топ-менеджмент ГК и отношения с арендаторами не изменятся, заявляют в холдинге. Эксперты оценивают все оставшиеся объекты ГК в Перми в 5 млрд руб., но полагают, что их выкупила «дружественная компания».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Швейцарская Norpexal бывшего губернатора Пермского края Олега Чиркунова вышла из состава учредителей пермских ООО «Э.К.С.-Интернешнл», ООО «Универсам-Инвест», ООО «Либор ТРК». Эти юрлица владеют тремя крупными объектами недвижимости в Перми и Уфе: двумя очередями ТРК «Семья» (ул. Революции), ТЦ «Универсам» на ул. Борчанинова, 13, и ТРК «Уфа». По данным «СПАРК-Интерфакс», с 19 августа владельцем этих компаний является компания из ОАЭ Adreco Nolding Limited.

В группе «ЭКС», которая управляет моллами «Семья», «Универсам» и «Уфа», подтвердили «Ъ-Прикамье», что владельцем активов холдинга стало Adreco Holding Limited. «Являясь резидентом ОАЭ, дружественной России юрисдикции, новый владелец сможет полноценно осуществлять необходимые организационные процессы, обеспечить качество и надежность управления объектами. Структура и состав российского менедж­мента группы не меняются. Отношения с арендаторами и подрядчиками остаются прежними»,— отмечают собеседники «Ъ-Прикамье». По данным «Ъ-Прикамье», сделка была одобрена правительственной комиссией по контролю за иностранными инвестициями в РФ.

Свои пермские объекты недвижимости бывший губернатор Прикамья, давно уехавший из РФ, продает с 2020 года. В частности, ТРК «Семья» (построен 20 лет назад и до 2021 года был крупнейшим ТЦ в городе, площадь 82 тыс. кв. м) продается уже четыре года, пермский «Универсам» (трехэтажный магазин, построен в 1982 году, площадь 8,9 тыс. кв. м) — с 2022 года. Пик продаж бизнеса пришелся на 2021 год, когда «ЭКС» реализовал ритейлеру «Лента» свой ключевой актив — продуктовую сеть «Семья», а также старейший пермский ТЦ «ЦУМ» и площади в ТРК «Столица». В 2023 году был продан распределительный центр в Кондратово.

На оставшиеся активы — пермские и уфимский ТРК, как сообщал «Ъ-Прикамье», также были претенденты, но сделки после массового исхода иностранных компаний в 2022 году из российского бизнеса стало необходимо согласовывать с правительственной компанией, которая все это время не согласовывала их. Эксперты «Ъ-Прикамье» оценивали стоимость ТРК «Семья» в 4,5–6 млрд руб., «Универсам» — в 700 млн руб.

О компании из ОАЭ Adreco Nolding Limited в российском сегменте интернета ничего не сообщается. Есть сведения о компании со схожим названием: Adreco Limited, она занимается пластмассами и зарегистрирована в Великобритании.

По одной из версий, бенефициаром покупки пермских ТРК мог выступить один из членов семьи экс-губернатора. Сама сделка может быть связана с ужесточением финансового контроля со стороны швейцарских властей в части получения дивидендов из российской юрисдикции.

Марина Медведева, финдиректор ГК «РИАЛ» (ТРК «Колизей», ТЦ «Домино» в Перми, ТРК «Оранж Молл» в Березниках), считает близкой к справедливой цене за пермские активы ЭКС 5 млрд руб. В то же время, по ее мнению, в сегодняшних экономических условиях любая сделка с недвижимостью несет в себе значительные риски, в том числе инфляционные и из-за необходимости содержать объекты недвижимости. «Я бы сейчас не стала покупать ТЦ в Перми»,— сказала госпожа Медведева.

Директор управляющей компании «Столица» Константин Копытов полагает, что это была не продажа ТРК на сторону, а реструктуризация бизнеса бенефициаром, или «их переупаковка до лучших времен». По его мнению, из-за повышения ставки ЦБ сейчас невыгодно продавать торговые объекты. «Ценообразование при сделках привязано к уровню доходности, а оно у разных объектов 10–15% в год. Продажа объекта со ставкой доходности 20% — это уже не рынок. А если привязывать к текущим арендным потокам, то это мало,— говорит эксперт.— За те деньги, которые хочет продавец, сейчас продать объект нереально». Сигнал, что сделка может быть «технической»,— сохранение прежнего топ-менеджмента, а Эмираты — дружественная и понятная для отечественного бизнеса юрисдикция, добавляет гос­подин Копытов.

Вячеслав Суханов, Евгения Ахмедова