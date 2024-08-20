«Амкар» вышел в следующую стадию Кубка России «Путь регионов»

ФК «Амкар-Пермь» с победы начал выступление в Кубке России. На стадии 1/256 финала пермский клуб на выезде обыграл нижнетагильской ФК «Уралец-ТС». Основное время матча завершилось вничью 1:1. В составе гостей на 21-й минуте отличился Даниил Ахатов. В серии пенальти точнее оказались игроки «Амкара», они победили со счетом 5:4. Победный удар нанес Андрей Придюк.

Соперник «Амкара» по 1/64 финала пока неизвестен. Матчи третьего раунда Кубка России «Путь регионов» пройдут 3-5 сентября.