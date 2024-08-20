Набережную в Сочи подготовили к первому этапу строительства волноломов

На Приморской набережной Сочи завершили подготовку к началу строительства новой системы волноломов. Работы начнутся с установки многотонных камней в каркасы, сообщил глава города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм-канал Андрей Прошунин Фото: Телеграм-канал Андрей Прошунин

Специалисты установили первые каркасы волноломов. Скоро их заполнят многотонными камнями с сочинского карьера.

По словам господина Прошунина, берегозащитные работы в Сочи ведут уже более полувека, и на этот раз инвесторы, проведя многочисленные испытания и консультации с жителями, нашли оптимальное решение. Проект новой системы волноломов согласовали с федеральными и региональными ведомствами.

Перспективы развития Приморской набережной обсуждались сегодня на стройплощадке с Президентом Союза архитекторов России Николаем Шумаковым. После завершения проекта к следующему лету Приморская набережная и ее пляжи смогут принять почти вдвое больше отдыхающих, увеличив число до 30 тыс. человек в день.

Мария Удовик

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