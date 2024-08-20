Торговое оборудование изъяли у нелегальных продавцов в Сочи
В Сочи изъяли более десяти единиц торгового оборудования у нелегальных продавцов. Об этом сообщает пресс-служба городского УВД.
Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ
В Хостинском районе прошел рейд по борьбе с несанкционированной торговлей, организованный отделом потребительского рынка и сферы услуг администрации района совместно с сотрудниками полиции. Мероприятие охватило улицы Черноморская, Депутатская и проспект Пушкина, где выявили многочисленные случаи нелегальной торговли.
В ходе рейда составили протоколы об административных правонарушениях. Торговое оборудование, которое использовали продавцы, изъяли. В общей сложности под арест попало более десяти единиц оборудования.
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