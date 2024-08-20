Семьям участников СВО в Сочи выплатили более 71 млн рублей

В Сочи на заседании рассмотрели обращения родственников мобилизованных и добровольцев на оказание материальной помощи. Выплаты производят за счет средств благотворительного фонда «Скорей добрей». Сейчас их общая сумма превысила 71 млн руб., сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

На заседании также обсудили отправку гуманитарной помощи жителям Курской области. В ближайшее время туда доставят новую партию. Волонтеры и добровольцы отправили в Курскую область более 10 тонн гуманитарной помощи с питьевой водой, продуктами питания и средствами личной гигиены.

Мария Удовик

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