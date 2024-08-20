Около 500 спортивных мероприятий запланировали в Сочи

В этом году в Сочи пройдут около 500 мероприятий: от общих праздников до международных турниров. Особое внимание уделят обеспечению безопасности, сообщил глава города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Ушакова, Коммерсантъ Фото: Елена Ушакова, Коммерсантъ

Более 300 тыс. жителей города регулярно занимаются физической культурой. В Сочи продолжают устанавливать новые площадки и готовить школы к новому учебном году. Этим летом в учебных заведениях установили 40 площадок для проведения турниров и выполнения нормативов ГТО.

В ближайшие пять лет в Сочи построят девять современных объектов. Так, в селе Раздолье Хостинского района Сочи планируют возвести центр подготовки национальных сборных и военно-спортивный комплекс.

Мария Удовик

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