В Сочи увеличат мощности канализационной станции между Мамайкой и Дагомысом

В Сочи специалисты приступили к ремонтно-восстановительным работам на канализационной насосной станции (КНС) на участке между микрорайоном Мамайка до поселка Дагомыс. Система обслуживает тысячи жителей многоквартирных и частных домов вдоль улицы Ландышевой, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ

В рамках работ предусмотрено расширение приемных резервуаров и увеличение производительности станции в три раза за счет установки двух дополнительных энергоэффективных насосов с режущими механизмами. Новое оборудование оснащено режущими механизмами для измельчения мусора, что снизит риск технологических сбоев.

Кроме того, будут улучшены две ветки коллекторов, что увеличит их пропускную способность. Для защиты станции от оползневых процессов на глубину до 20 метров установлено около 20 свай, которые станут основой для бетонного фундамента.

По окончании основных работ специалисты планируют создать ростверку и приступить к монтажу нового резервуара. Инженеры водоканала ожидают, что эти меры значительно повысят надежность и экологическую безопасность водоотведения в районе. При благоприятных погодных условиях завершение всех строительно-монтажных работ планируется до конца года.

Нурий Бзасежев

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