Бюджет ХК «Молот» в новом сезоне будет сохранен на прежнем уровне

Бюджет ХК «Молот» в сезоне 2024/2025 года останется на уровне прошлого. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции генеральный директор клуба Александр Гулявцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Гулявцев

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Александр Гулявцев

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Господин Гулявцев также прокомментировал итоги прошлого сезона, когда пермский клуб стал чемпионом регулярного чемпионата ВХЛ. «Хоккей — непредсказуемая игра. От прошлого сезона осталось двоякое впечатление: несмотря на кубок, в плей-офф мы “вылетели” в первом раунде. Скоро будут проводиться собрания с игроками и устанавливаться планки, ниже которых мы не должны сыграть»,— отметил генеральный директор «Молота». В то же время, как показал недавний турнир на Кубок губернатора Пермского края, потенциал у новой команды есть, считает Александр Гулявцев.

Руководство клуба прокомментировало также уход значительного количества игроков, которые покинули «Молот» в межсезонье. По словам Александра Гулявцева, причины ухода разные. Так, нападающий Егор Манин, например, ушел на повышение в один из сильнейших клубов КХЛ «Авангард» (Омск). Сибиряки сами проявили заинтересованность в игроке. Дмитрий Воробьев, выступавшей за Пермь пять сезонов, решил сменить обстановку. Другие игроки предъявили новые требования по зарплате.

Размер бюджета клуба не раскрывается, по неофициальным данным, он меньше 500 млн руб. В 2023 году в бюджет ПРОО «Хоккейный клуб “Молот”» поступило более 531,3 млн руб. Сезон 2023 года для ХК «Молот» вышел лучшим за последнее десятилетие: команда заняла первое место в регулярном чемпионате ВХЛ, но в начале марта уступила в первом же раунде 1/8 финала Кубка Петрова красноярскому «Соколу», который находился на 16-й строчке турнирной таблицы.

Напомним, сезон-2024/2025 Всероссийской хоккейной лиги начнется 2 сентября.