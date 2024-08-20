СУ СКР возбудило уголовное дело по факту гибели ребенка в ДТП в Лямино

СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по факту гибели в ДТП в Чусовском округе 10-летнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).

19 августа 2024 года в поселке Лямино водитель в состоянии алкогольного опьянения сбил 10-летнего ребенка, который ехал по обочине дороге на велосипеде. В результате ДТП мальчик скончался в карете скорой медицинской помощи, несмотря на оказанную ему квалифицированную медицинскую помощь.

Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.