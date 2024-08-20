В Сочи завершили благоустройство верхней Приморской набережной
В Сочи завершили работы по благоустройству верхней Приморской набережной, которая стала частью единого городского пешеходного маршрута «Две реки — одно море». Преобразование затронуло около 20 тыс. кв. м маршрута от Зимнего театра до концертного зала «Фестивальный», сообщил глава города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.
Фото: Телеграм-канал мэр Сочи Андрей Прошунин
«Одно из любимейших мест с большой историей в Центральном районе стало еще привлекательнее и гармонично дополнило единый городской пешеходный маршрут "Две реки – одно море"»,— подчеркнул господин Прошунин.
В конце июня глава города проверял территорию. Как уточнил мэр, работы выполнили в соответствии с установленным планом. Во время благоустройства исторический облик территории сохранили.
Оперативные новости «Ъ» из Сочи в Telegram