В Сочи завершили благоустройство верхней Приморской набережной

В Сочи завершили работы по благоустройству верхней Приморской набережной, которая стала частью единого городского пешеходного маршрута «Две реки — одно море». Преобразование затронуло около 20 тыс. кв. м маршрута от Зимнего театра до концертного зала «Фестивальный», сообщил глава города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм-канал мэр Сочи Андрей Прошунин Фото: Телеграм-канал мэр Сочи Андрей Прошунин

«Одно из любимейших мест с большой историей в Центральном районе стало еще привлекательнее и гармонично дополнило единый городской пешеходный маршрут "Две реки – одно море"»,— подчеркнул господин Прошунин.

В конце июня глава города проверял территорию. Как уточнил мэр, работы выполнили в соответствии с установленным планом. Во время благоустройства исторический облик территории сохранили.

Мария Удовик

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