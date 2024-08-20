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Власти готовятся к выкупу исторического здания больницы на улице Лебедева

Власти Пермского края готовятся к выкупу исторического здания бывшей поликлиники на ул. Лебедева, 11. Как сообщает газета «Текст» со ссылкой на краевое минимущество, сейчас объект по-прежнему находится в частной собственности.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Отмечается, что имущественный комплекс будет выкуплен у нынешних владельцев в краевую собственность по решению суда. В настоящее время осуществляются мероприятия по оценке имущества.

Трехэтажное здание бывшей поликлиники на ул. Лебедева, 11, имеет площадь около 5 тыс. кв. м и располагается на участке в 1,3 га. До 2011 года этот объект культурного наследия находился в муниципальной собственности, пока администрация Перми не продала его на аукционе Владимиру Понькину и Екатерине Никишиной. В начале 2023 года краевая госинспекция по охране объектов культурного наследия потребовала в суде изъять здание у собственников из-за того, что владельцы не исполняли обязанности по надлежащему содержанию объекта. Летом требования истца удовлетворил Мотовилихинский райсуд. Ответчики не смогли оспорить это решение в Пермском краевом суде. Параллельно краевые власти запланировали в бюджете Пермского края более 631 млн руб. на восстановление здания.

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что в здании предлагается разместить гостиницу, которая станет частью единого спортивного кластера, формируемого на территории.

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