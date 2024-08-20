В Перми сменился руководитель молодежного центра

Новым директором молодежного центра Перми назначен Алексей Шерстобитов, бывший член краевого молодежного парламента 2-го созыва. По данным СПАРК-Интерфакс, он сменил на этом посту Евгению Фофанову. Запись в ЕГРЮЛ внесена 19 августа.

По данным источника, знакомого с ситуацией, уход директора состоялся по обоюдному согласию. «Работы очень много, небольшой штат в подчинении, человек “сгорел на работе”», - пояснил он. Госпожа Фофанова возглавила ГБУ в начале 2023 года, ранее работала начальником отдела МАУ «Дворец молодежи Перми».

Алексей Шерстобитов в 2011 году окончил юрфак ПГНИУ, работал в администрации Перми начальником отдела по работе с общественностью.

ГБУ «Региональный молодежный центр» был создан в начале февраля 2023 года. Целями ГБУ «Региональный молодежный центр» являются формирование эффективной молодежной политики, социализация и самореализация молодежи, формирование у нее устойчивой гражданско-нравственной позиции. В штате новой структуры работает 11 человек. Площадкой для размещения центра стал пермский кинотеатр «Кристалл».